Madeline ou les apparences trompeuses

Elle jouait la petite dernière dans «Une nounou d’enfer», elle incarne une ado dans «Californication» mais Madeline Zima pose dans un magazine pour adulte… Et en petite tenue…

Son nom signifie «hiver» en russe et en polonais mais le moins que l’on puisse dire c’est que la jeune femme née dans le Connecticut n’a plus froid aux yeux! A 23 ans, elle pose pour FHM. Et le succès de «Californication» y est sans doute pour quelque chose. Dans la série diffusée depuis l’an passé sur M6, elle incarne Mia Lewis, une jeune ado qui a eu une relation avec le héros Hank, interprété par David Duchovny. Le roi de la vérité, accro aux femmes et aux drogues.