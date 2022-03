Inondations : Madère inquiète encore les autorités portugaises

Deux jours après le déluge qui s’est abattu sur Madère, les autorités locales redoutent que le bilan de 42 morts s’alourdisse encore.

Dans une déclaration au Jornal de Madeira, le maire de Funchal, la capitale régionale transformée en gigantesque bourbier, a déclaré «craindre fort» que le nombre de victimes «vienne à augmenter». Lundi matin, le ballet des pelleteuses et excavatrices a repris à Funchal et dans tout le centre-sud de l’île, jusqu’alors connue comme la «perle de l’Atlantique». Plus de 270 engins lourds et 148 camions ont été réquisitionnés pour aider aux opérations de déblaiement.