Lounge de Kalonji : Madjo: «Le nid des 100 soucis»

Si vous aimez ce que vous voyez et entendez, il y a des chances qu'on se croise vendredi aux Trinitaires lors du prochain Zikametz. A côté de Madjo, on aura l'occasion de retrouver Panico, DatA et LX, entre autres.