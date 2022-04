Rupture: Madonna a quitté son toyboy

Après trois ans d’amour, tout est fini entre Madonna et son copain, Ahlamalik Williams. Selon le Sun, la star de 63 ans, qui apparaît de plus en plus jeune sur Instagram, a dit à ses amis qu’elle était de nouveau célibataire car sa relation avec le danseur de 28 ans, qu’elle avait rencontré sur sa tournée «Rebel Heart», en 2015, ne fonctionnait plus.