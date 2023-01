Evénement : Madonna annonce une nouvelle tournée mondiale

C’est avec une vidéo, dans laquelle apparaissent Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre ou encore Amy Schumer, que Madonna, qui a récemment choqué ses fans avec une tenue BDSM, a annoncé son «Celebration Tour», du 15 juillet au 1er décembre 2023. Lors de cette tournée, la première depuis «Madame X Tour» qui a pris fin en 2020, la chanteuse qui a fait son coming out sur TikTok interprétera les plus grands hits qu’elle a sortis depuis 1983. «Je suis ravie à l’idée de parcourir toutes ces chansons, d’offrir à mes fans le spectacle qu’ils attendaient», a communiqué l’Américaine.