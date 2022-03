Madonna bientôt divorcée?

Rien ne va plus entre Madonna et son réalisateur de mari Guy Ritchie, qui ne supporterait plus le mode de vie de la star internationale.

En tournage de son prochain film à Londres, Guy Ritchie en aurait par dessus la tête de voir sa femme sortir sans lui. Un ami du réalisateur a déclaré : «Guy en a assez de voir Madonna toute seule à Los Angeles et sortir quasiment tous les soirs alors qu’il n’est pas là. Il se demande ce qui se passe».

Le couple serait au bord de la rupture. Madonna était d’ailleurs aux Oscars… toute seule.

Le couple est marié depuis l'an 2000 et sont parents de trois enfants.