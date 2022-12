Aucune limite: Madonna choque ses fans avec une tenue BDSM

Toujours plus loin

Une nouvelle provocation qui s’inscrit dans une série de publications récentes, jugées choquantes par une partie de ses fans sur Instagram. «Que quelqu’un donne à cette diva en manque d’attention d’autres médicaments. Elle effraie les enfants et perd ses fans plus vite que le Titanic ne prend l’eau», écrit une internaute. «Chère Madonna, je suis une enfant des années 80 qui a copié ton style. Comme toi, je ne suis plus toute jeune. Que s’est-il passé? Pourquoi un tel changement physique au point de devenir méconnaissable? Qu’est-il arrivé à ton message d’acceptation et d’amour de soi?», s’interroge une autre.