Musique: Madonna fête les 40 ans de son premier album en dansant

Le 24 juin 2023, Madonna avait été hospitalisée en soins intensifs pour une infection bactérienne. Plus d’un mois plus tard, la chanteuse américaine de 64 ans va mieux et elle le montre à ses fans. Ce jeudi 27 juillet 2023, elle s’est emparée de son compte Instagram pour célébrer un anniversaire particulier: les 40 ans de son premier album intitulé «Madonna». Dans une courte vidéo, la star, tout de noir vêtue, se déhanche sur son titre «Lucky Star» tout en prononçant les paroles de la chanson.

«Pouvoir bouger mon corps et danser un petit peu me donne l’impression d’être l’étoile la plus chanceuse du monde. Merci à tous mes fans et amis! Vous devez aussi être mes bonnes étoiles! Et Joyeux 40e anniversaire à mon tout premier album», a-t-elle écrit en légende de sa publication. Quatre étoiles accompagnent ce texte.

Madonna avait déjà donné de ses nouvelles le 11 juillet dernier via un texte posté sur Instagram, mais c’est la première fois qu’elle réapparaît en vidéo depuis son hospitalisation. Et cela semble avoir rassuré une nouvelle fois ses nombreux fans. À l’heure d’écrire ces lignes, stars et anonymes étaient déjà plus de 25 000 à réagir en commentaires. Certains fêtent l’album, d’autres sont ravis de la revoir en forme et d’autres encore profitent de l’occasion pour la remercier d’être dans leur vie.