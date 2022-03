Madonna lui a-t-elle donné des idées?

2008 marque le grand retour de Cyndi

Lauper, 25 ans après son introduction dans le monde de la pop.

Ce jeu d'ombres et de lumières, Cyndi le maîtrise à la perfection. Dotée d'une voix et d'une plume hors pair, la New-Yorkaise est l'auteur de quelques titres les plus mémorables des années 80, et fait partie avec Michael Jackson, Madonna et Prince, des tout grands de cette période.

Avance rapide. En 2008, seule Madonna peut se targuer de non seulement d'être une survivante, mais de rester aussi l'unique reine de la pop, et elle ne semble vouloir partager le trône avec personne. Même si Cyndi n'a pas cette ambition, on détecte cela dit sur «Bring ya to the brink» comme une envie de laisser l'âge (55 ans) de côté, et d'enfiler de nouveau sa plus belle paire de chaussures pour une sortie en boîte. C'est du moins ce que pourrait suggérer la pochette.

Pour ce qui est du contenu, finies les escapades country et jazzy. Ici, on s'éclate. Le titre «Echo» pour ne citer que lui, fait penser à «Can't get you out of my head» de Kylie. Dans son ensemble, «Bring ya to the brink» est à l'instar de «Last night» de Moby, et d'une certaine manière, de «Confessions on the dancefloor» un hommage à la vie nocturne new-yorkaise et à ses excès.