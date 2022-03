Madonna se casse la figure à Lisbonne

Elle n'a plus 20 ans la Madone et plus le même équilibre qu’aux premières notes d’«Like a virgin». Alors trop haut perchée sur ses talons, il arrive ce qui devait arriver…

Si on ne connaissait pas la Reine de la pop, on pourrait croire qu’elle est à moitié saoul ou en transe dans ce numéro où il fait mine de ne faire qu’une avec sa guitare.

Oui mais voilà à aujourd’hui 50 ans, la «Ciccone», même si elle s’entretient et adore revêtir des justaucorps fluo pour faire du sport (cf «Hung up»), la chanteuse américaine ne doit pas avoir les mêmes abdos qu’à ses 20 ans et lors d’un concert de sa tournée «Sticky and Sweet» à Lisbonne, elle chût…

MC/lessentiel.lu