Confidences : Madonna se dit obsédée par le sexe

Connue pour son côté provocateur, Madonna a répondu du tac au tac à une série de questions parfois farfelues dans une vidéo publiée mardi 30 août 2022, sur YouTube. Quand on lui a demandé quelle avait été la pire décision qu’elle ait prise dans sa vie, la chanteuse de 64 ans a répondu: «De m’être mariée, à deux reprises», faisant ainsi référence à son mariage avec l’acteur Sean Penn, de 1985 à 1989 et à celui avec le réalisateur Guy Ritchie, de 2000 à 2008. Quant à son plus grand plaisir coupable, la reine de la pop n’a pas hésité à dire: «Le sexe», s’avouant même «obsédée» par les plaisirs charnels.

On apprend également que la première chose que l’Américaine fait le matin est de «se laver les mains» et qu’elle aurait été enseignante si elle n’avait pas été artiste. Si sa carrière est impressionnante , la plus grande fierté de Madonna reste ses enfants, Lourdes, 25 ans, qui se lance dans la musique , Rocco, 22 ans, Mercy et David, tous deux âgés de 16 ans, et ses jumelles Estere et Stelle, 10 ans. L’honneur est sauf!