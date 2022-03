Concert à New York : Madonna sur scène avec les Pussy Riot

La chanteuse américaine a annoncé qu'elle partagerait la scène avec les deux jeunes femmes du groupe russe contestataire récemment libérées, lors d'un concert à New York, la semaine prochaine.

Madonna avait soutenu les jeunes femmes à un concert à Moscou pendant leur procès en 2012. AFP

La chanteuse américaine a annoncé qu'elle partagerait la scène avec les deux jeunes femmes du groupe russe contestataire récemment libérées de prison, au cours d'un concert à New York, la semaine prochaine. Nadejda Tolokonnikova et Maria Alekhina apparaîtront au côté de la star de la pop pendant un concert organisé par Amnesty International, le 5 février, où sont attendues d'autres célébrités telles que Bob Geldof, Blondie et Yoko Ono.

«J'ai l'honneur de présenter mes camarades de lutte pour la liberté, Nadia et Macha», a écrit Madonna, dans un communiqué publié mercredi soir, en employant les diminutifs des deux jeunes femmes libérées de prison en décembre. «J'ai admiré leur courage et soutenu leur engagement et les sacrifices qu'elles ont fait au nom de la liberté d'expression et des droits de l'homme», a-t-elle ajouté.

Elles ne chanteront pas

Nadejda Tolokonnikova a confirmé sur Twitter qu'elle et Maria Alekhina verraient Madonna à New York. Son mari, Piotr Verzilov, qui agit en tant que porte-parole des deux jeunes femmes, a indiqué à l'AFP que celles-ci ne chanteraient pas sur scène. «Elles ne chanteront pas mais liront un discours au concert et parleront de la situation politique et des droits de l'homme en Russie», a-t-il indiqué dans un mail.

Madonna avait soutenu les jeunes femmes à un concert à Moscou pendant leur procès en 2012. À l'issue de ce procès, elles avaient été condamnées à deux ans de camp notamment pour «hooliganisme», après avoir chanté en février 2012 une «prière punk» contre le président Vladimir Poutine dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou. Elles ont été amnistiées et libérées en décembre, après 21 mois de détention, et quelques semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques de Sotchi.