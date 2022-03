Madonna veut se remarier

Madonna et son mari Guy Ritchie veulent prouver leur fidélité. Ils ont décidé de renouveler leurs vœux de mariage lors d'une cérémonie de la Kabbale, le mois prochain.

À en croire rumeurs, le couple traverse une zone de turbulences et Madonna aurait même une liaison avec le joueur de base-ball Alex Rodriguez. Pour montrer à leur famille et à leurs amis qu’ils sont toujours un couple uni, la chanteuse et son mari, Guy Ritchie, vont organiser une seconde cérémonie de mariage.