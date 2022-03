Crise économique : Madrid dément la rumeur d'une demande d'aide au FMI

Le Premier ministre espagnol José Luis Rodriguez Zapatero a contre-attaqué mardi face aux rumeurs selon lesquelles l'Espagne serait amenée à demander de l'aide à ses pairs de la zone euro comme la Grèce.

«Il faut se centrer sur les faits et sur les données (...) Et les données réelles de la situation de notre dette sont ceux d'une forte solvabilité», a-t-il dit, tout en reconnaissant un double problème espagnol : un niveau de chômage supérieur à 20% et la faiblesse de ses caisses d'épargne régionales qui traversent une période difficile suite à l'effondrement du secteur immobilier et doivent être restructurées sans attendre.