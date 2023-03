Espagne : Madrid vise la parité au gouvernement et dans certaines entreprises

Le gouvernement espagnol prévoit une loi afin que chacun des deux sexes soit représenté par au moins 40% de ministres et que les grands conseils d’administration suivent l’initiative.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a annoncé, samedi, un projet de loi pour rendre obligatoire la parité au gouvernement, dans les listes électorales et dans les conseils d’administration des grandes entreprises. «Au prochain Conseil des ministres», mardi, «nous allons approuver une loi de représentativité paritaire entre hommes et femmes dans les organes de décision», a annoncé le dirigeant socialiste lors d’un meeting de son parti à Madrid.

L’exécutif souhaite que chacun des deux sexes soit représenté par au moins 40% de ministres au gouvernement et qu’il y ait au moins 40% de femmes dans les conseils d’administrations des entreprises cotées d’au moins 250 salariés et qui génèrent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros, ont précisé des sources gouvernementales.

«À l’avant-garde féministe»

Cette réforme prévoit aussi une alternance entre femmes et hommes sur toutes les listes électorales et vise à imposer la parité dans les collèges professionnels, qui représentent les corporations, ainsi que dans les jurys des prix publics, a ajouté Pedro Sanchez. «Nous nous situons de nouveau à l’avant-garde féministe au niveau européen», s’est félicité le chef socialiste du gouvernement, qui comprend une majorité de femmes et est constitué en coalition avec le parti de gauche radicale Podemos.