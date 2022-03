Madsax: un virtuose au VIP Room, ce vendredi

LUXEMBOURG - Voici maintenant quelques années que Madsax distille son groove et son énergie débordante sur scène.

Madsax et son saxophone de l'extrême sillonnent les points les plus chauds de la vie nocturne électronique et accompagnent des DJ aussi connus que Bob Sinclar, Laurent Wolf, David Guetta ou encore Roger Sanchez.