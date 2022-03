Pour le LSAP : Mady Delvaux-Stehres, tête de liste européenne

LUXEMBOURG - L’ex- ministre LSAP conduira les listes de son parti. L’écolo Claude Turmes et Viviane Reding (CSV) seront aussi tête de liste.

Mady Delvaux-Stehres, Viviane Reding et Claude Turmes, têtes de liste pour les élections européennes.

Les socialistes vont envoyer une tête de liste surprise aux élections européennes du 25 mai prochain. Les listes du LSAP seront en effet conduites, selon une information de L’essentiel, par l’ancienne ministre de l’Éducation nationale, Mady Delvaux-Stehres. Déjà candidate en 1994, 1999 et 2004, elle pourrait succéder à l’Eurodéputé sortant Robert Goebbels, qui a déjà annoncé son départ en retraite.

Dans les autres partis, on fourbit aussi ses armes. Ainsi, l’eurodéputé sortant Claude Turmes (Déi Gréng), membre du Parlement européen depuis 1999, sera candidat. Tout comme la commissaire luxembourgeoise sortante, Viviane Reding , qui conduira les listes du CSV, a révélé lundi Radio Latina. Au DP, l’eurodéputé sortant Charles Goerens affirme qu’il est «prêt à poursuivre le combat». Il devrait donc à nouveau conduire les listes du parti libéral pour le scrutin du printemps prochain.

Pour le reste, il faudra un peu patienter pour avoir le détail des listes. Le Grand-Duché disposant de six députés européens, chaque parti établira une liste de six candidats. À l’ADR, Gast Gibéryen pense que les discussions «devraient avoir lieu lors du comité central de janvier». Chez déi Lénk, on indique aussi qu’il est un peu tôt pour parler. «On doit encore fixer le calendrier», précise-t-on au sein du parti de gauche.