Procès en France : Maëlys a pu survivre un temps aux coups

Lors du procès de Nordahl Lelandais ce jeudi, il a été évoqué les souffrances possibles endurées par la jeune Maëlys, après avoir été frappée par le trentenaire.

La petite Maëlys a pu survivre un temps après avoir reçu plusieurs coups très violents portés par Nordahl Lelandais, même si son pouls n’était plus perceptible, a estimé jeudi un expert légiste au procès de l’ancien militaire. «L’hypothèse d’un décès immédiat me paraît très peu probable», a dit le docteur Michel Mazevet, relatant par visioconférence comment le corps de la fillette, réduit à l’état de squelette partiel, a été récupéré, six mois après les faits, à l’intérieur d’une «cavité» dans une forêt en Chartreuse, et autopsié.