En France : Maëlys: le gardé à vue est un ami du marié

Un homme de 34 ans a été placé en garde à vue, jeudi matin, en lien avec la disparition le week-end dernier d'une fillette de 9 ans lors d'un mariage en Isère.

Périmètre de recherche élargi

Après l'environnement immédiat de la salle du mariage, les recherches ont repris jeudi matin sous la pluie dans un périmètre élargi aux champs et aux bords des routes alentour. «On s'éloigne de plus en plus du lieu de disparition (...) On ne perd pas l'espoir qu'elle puisse être encore en vie», a confié une source proche du dossier. «On vérifie toutes les pistes que l'on a. On continue de penser qu'elle est sans doute partie dans un véhicule», a-t-elle ajouté.