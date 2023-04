Frayeur: Maeva Ghennam a bu de l'eau de Javel par accident

«J’étais en train de dormir. D’un coup, je me suis levée et j’avais très soif. J’ai pris une bouteille. Je ne me suis pas dit qu’il y avait des produits ménagers dedans. Et quand on a soif, on boit vite et on n’a pas le temps de sentir le goût. Là, je m’arrête et je sens un goût bizarre. Je sens l’eau. Je réalise que c’est de l’eau de Javel et je pense que je me suis empoisonnée. Au début je n’avais rien. J’étais inquiète, mais je me suis rendormie. Quand je me suis levée, j’avais trop mal au ventre».