Dubaï : Maeva Ghennam distribue des repas aux nécessiteux

La starlette de téléréalité a donné de son temps pour les personnes dans le besoin à Dubaï. Son initiative a été saluée.

Dans une première, on entend Maeva lancer à une copine qui l’accompagne: «Allez, on y va. On va donner à manger aux pauvres.» Une fois sur place, la jeune femme révélée par «Les Marseillais», programme qui serait scénarisé, raconte qu’elle est «touchée» de voir autant de monde attendre à manger. Son amie, qui l’a aidée à distribuer ces repas, y est aussi allée de ses commentaires: «Cette fille a un grand coeur.» Après avoir terminé cette bonne action, la starlette a encore posté: «Nous avons essayé d’aider un maximum de personnes possible. La seule raison pour laquelle je partage cela est pour rappeler à tout le monde que c’est toujours important d’aider et de donner tout ce qu’on peut, même une simple bouteille d’eau». L’initiative de Maeva, suivie par 3,2 millions de personnes sur Instagram, a été massivement saluée par sa communauté.