«Je l'ai enterré le jour de mon anniversaire»: Maeva Ghennam, en larmes, évoque son premier amour, décédé il y a 10 ans

«Je pense que je n'ai toujours pas fait le deuil de mon premier amour», confie-t-elle à Manon Tanti dans l'émission. «Ça fait quand même 10 ans que je pense tous les jours à lui», poursuit-elle, rappelant qu'elle avait fait tatouer sa date de naissance sur son bras. «Je pense que je le recherche chez un homme» et que du coup «toutes mes relations amoureuses seront toujours chaotiques si je ne me guéris pas, il faut que d'abord je fasse mon deuil». Elle a d'ailleurs commencé un travail avec une psychologue.

«Je n’étais pas prête à avoir un enfant»

Face caméra, elle raconte qu'elle a rencontré le jeune homme alors qu'elle avait 14 ans. «Pour moi, ça a été l'amour parfait, l'amour inconditionnel et je pense que ça a été l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie». «La plus grande souffrance aussi» parce qu'il est mort le 9 mai 2013, abattu par des trafiquants «et je l'ai enterré le jour de mon anniversaire, le jour de mes 16 ans», confie-t-elle en larmes.