Maeva Martinez agressée: «Ils menaçaient de nous mettre dans un congélateur»

«On s’est retrouvés accusés de vol, séquestrés, agressés par plusieurs hommes et une femme. On a fini à la gendarmerie dans la nuit et on a été entendus le lendemain en tant qu’accusé, en tant que criminel, etc. Cette affaire restera classée sans suite mais je vous avoue qu’en fait avec le recul ça m’a vraiment traumatisée», a expliqué la starlette de téléréalité révélée dans «Secret Story 10».