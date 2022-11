Italie : Un mafieux interpellé pour le meurtre de prostituées

Samedi, un Italien de 51 ans a été arrêté dans le cadre de trois meurtres dans le monde de la prostitution romaine.

Les victimes étaient des travailleuses du sexe. Celia Nogler/Photo d’illustration

La police italienne a interpellé samedi un Romain de 51 ans appartenant à un clan mafieux et soupçonné d’avoir tué jeudi deux présumées prostituées chinoises et une travailleuse du sexe transgenre colombienne dans un quartier huppé de la capitale, selon plusieurs médias. Selon le quotidien Il Corriere della Sera, c’est grâce aux images de caméras de télésurveillance que la police a pu identifier Giandavide De P., un homme violent déjà poursuivi pour trafic de drogue et agression sexuelle.

Le suspect appartient au clan mafieux dirigé par Michele Senese, qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité. Il est l’un de ses plus proches collaborateurs, lui faisant notamment office de chauffeur personnel et d’homme à tout faire. En 2008 et en 2011, le suspect avait aussi effectué des séjours en hôpital psychiatrique.

«Tout le monde savait»

Giandavide De P., qui n’aurait pas agi pour le compte de son clan, mais sur son initiative et peut-être sous l’emprise de drogues, a été retrouvé par la police au domicile de membres de sa famille, toujours selon Il Corriere della Sera. Il y aurait trouvé refuge, lorsque la police a lancé jeudi une chasse à l’homme après la découverte des trois victimes tuées à coups de couteau.

Plusieurs journaux avaient alors mis en garde contre un possible «tueur en série» dans la capitale italienne. Les corps de deux femmes chinoises avaient été découverts en fin de matinée dans un immeuble du quartier de Prati, un des plus chics de Rome. Le corps de la Sud-Américaine avait été retrouvé dans un appartement du même quartier une heure plus tard.

Le corps d’une des femmes chinoises, âgée d’une quarantaine d’années, présentait des blessures à la tête et au ventre. «Tout le monde savait qu’il y avait un appartement de mauvaise réputation ici, avec des gens arrivant à deux, trois heures du matin», a indiqué à la presse une habitante de l’immeuble. La victime transgenre est une Colombienne de 65 ans dont le corps a été découvert par un ami.