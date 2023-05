En Serbie: Mafieux et criminels dans des téléréalités

Une gigantesque manifestation contre la violence et ce genre d’émissions s’est tenue le 8 mai dernier à Belgrade.

Dans les émissions de téléréalité des chaînes serbes, les stars sont des mafieux ou des criminels de guerre condamnés. On voit des femmes se faire frapper, des bagarres généralisées, des cris et des insultes.

Mais ces émissions très populaires sont la cible de nombreuses critiques depuis deux récentes tueries attribuées en partie par une opinion publique en colère à une culture de la violence attisée par les médias. Sur toute la planète, les disputes avinées, les ragots et les échauffourées occasionnelles font le miel de la téléréalité. Mais en Serbie, le genre atteint les tréfonds.

«Pour eux, c'est juste des stars de la télé»

En 2021, un ancien détenu ayant purgé sa peine a étranglé une femme jusqu'à la rendre inconsciente devant une dizaine de personnes dans l'émission Zadruga, l'une des plus populaires de Serbie. «Tous les amis de ma fille connaissent les (participants) et pour eux, c'est juste des stars de la télé. Pas des criminels, des hommes qui battent les femmes, juste des stars», dit à l'AFP Dejan Injac, un habitant de Belgrade de 44 ans qui a participé cette semaine à une gigantesque manifestation contre la violence et ce genre d'émissions.