Enquête sur les influenceurs : Magali Berdah perd ses nerfs devant une caméra de «France 2»

La papesse des influenceurs n'a pas apprécié certaines questions du journaliste de «Complément d'enquête» ( France 2) et a interrompu l'interview.

Magali Berdah (au centre) au mariage des stars de la téléréalité Nikola Lozina et Laura Lempika.

Dans un document intitulé «Arnaques, fric et politique: le vrai business des influenceurs» diffusé dans «Complément d'enquête» ce jeudi soir sur France 2, Magali Berdah a perdu ses nerfs. «Là, tu me pièges (…) donc déjà je voudrais que cette séquence-là n'apparaisse pas, parce que je ne veux pas me sentir piégée», lance-t-elle au journaliste, dans un extrait diffusé sur le compte Twitter de l'émission.