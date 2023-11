Magali Berdah réclame une somme colossale à Booba

Nouvel épisode dans la bataille judiciaire que se mènent Magali Berdah et Booba. Sur les réseaux sociaux, la première a publié un communiqué de presse dans lequel elle annonce que sa société, Shauna Events, va «introduire une action judiciaire» contre le rappeur. Le but de cette action: «Demander réparation de l’intégralité de son préjudice de plus de 30 millions d’euros causé par la campagne de dénigrement diligentée à son encontre».