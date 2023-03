Réseaux sociaux : Magali Berdah veut «rendre le métier d’influenceur plus sain»

La directrice de l’agence Shauna Events, n°1 dans l’e-influence en France, a annoncé la création de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenus (FICC) qui aura pour but de prévenir les dérives et mieux former les influenceurs. La fédération servira également à un meilleur dialogue avec les autorités, ce qui pourrait être vu comme une réponse à diverses accusations de violation de la loi française sur les placements de produits de plusieurs influenceurs représentés par son agence.

Sur BFM TV , celle qu’on surnomme la papesse des influenceurs, évoque ceux «qui bien souvent ne connaissent ni le droit, ni le code de la consommation et suivent seulement une formation de l’ARPP (Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité) qui ne dure que deux ou trois heures. Ils ne sont pas suffisamment accompagnés». Pour les former, la FICC mettra en place une formation obligatoire pour ses membres.

Cette fédération est également une concurrence directe pour l’Union des Métiers de l’Influence et des Créateurs de Contenu (UMICC). Cette autre fédération a été créée par d’autres agences dans le but explicite de prendre ses distances avec Shauna Events et les polémiques entourant sa patronne: condamnation en 2019 pour abus de faiblesse et blanchiment, bras de fer avec Booba, polémiques autour de placements de produits frauduleux de ses influenceurs et condamnation de Shauna Events en 2023 pour rupture de contrat abusive face à Emma Paris et Vlad Oltean.