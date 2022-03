Magali Dahan revient au Luxembourg en... artiste

ASPELT - Elle aime le Luxembourg qu'elle a quitté pour devenir

artiste. Le 15 mai, elle revient au pays et...

sur scène.

Mais c'est au cas où... Boulimique d'expériences, elle court les castings parce qu'une artiste doit le faire pour vivre et parfois survivre. Pour son retour au pays, elle a choisi un tour de chant, intitulé «On the way back». Elle y reprendra des standards de la pop, du jazz, de la chanson française. Elle s'y racontera. Il est sûr que ce soir-là, l'émotion portera encore plus loin l'artiste qu'elle est déjà.