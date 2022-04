CLASH ROYALE: Magic à l'assaut du dernier carré

Les inscriptions toujours ouvertes !

Le troisième et dernier jeu de cette saison 3 des POST Esports Masters est une nouveauté, avec Rocket League ! En effet, après un tournoi réalisé sur deux semaines en septembre 2021, le jeu mêlant course automobile et football débarque pour la première fois en saison régulière. Côté Cash Prize, les équipes se disputeront la somme de 9 000 €, le plus gros gain jamais proposé au Luxembourg sur Rocket League. Le format retenu étant le trois contre trois, le mode de jeu le plus populaire en compétition, il est temps de former vos équipes ! Rendez-vous jusqu’au 20 avril sur le site www.postesportsmasters.lu pour vous inscrire, et tentez votre chance lors des qualifications qui auront lieu les 23 et 24 avril prochains. Les meilleures équipes se qualifieront pour la saison régulière qui sera diffusée sur la plateforme Twitch à partir du samedi 7 mai.