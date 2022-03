Canada : Magnotta plaide non coupable de meurtre

Le Canadien a plaidé non coupable mardi du meurtre et du dépeçage d'un étudiant chinois au terme d'une brève comparution par visioconférence devant la justice à Montréal mardi.

Le Canadien Luka Rocco Magnotta a plaidé non coupable mardi du meurtre et du dépeçage d'un étudiant chinois au terme d'une brève comparution par visioconférence devant la justice à Montréal, a annoncé le procureur Louis Bouthilliers. Magnotta, 29 ans, vêtu d'un sweat-shirt à capuche, est resté impassible pendant les dix minutes qu'a duré l'audience. Il était debout dans un box, encadré par deux policiers.

Il a plaidé non coupable des cinq chefs d'accusation retenus contre lui lors de sa comparution qui a eu lieu par visioconférence, à partir du commissariat où il est détenu depuis lundi soir, pour des raisons de sécurité. Ce genre de comparution n'est pas inhabituelle au Canada quand l'intégrité physique d'un suspect peut être mise en danger. «On ne veut pas le transporter au Palais de justice», a expliqué une porte-parole de la police de Montréal, Marie-Hélène Ladouceur. «C'est pour des raisons de sécurité et techniques», a indiqué un autre porte-parole, Ian Lafrenière, à la chaîne CBC.

Luka Rocco Magnotta devait être transféré plus tard mardi vers une prison et être soumis à une évaluation psychiatrique d'ici jeudi 14h (18h GMT), jour où il doit de nouveau comparaître par visioconférence.

Extradé d'Allemagne

Extradé par l'Allemagne, où il avait été arrêté le 4 juin au terme d'une cavale de dix jours, Magnotta est arrivé lundi soir à Montréal à bord d'un avion militaire et sous forte escorte policière. Menotté, portant un chandail vert et un pantalon foncé, il a été conduit au commissariat, où il a passé la nuit.

Il devait être interrogé par les enquêteurs avant sa comparution devant la justice. «Nous voulons trouver la dernière partie du corps», a déclaré M. Lafrenière, en référence à la tête de la victime, Lin Jun, 33 ans, qui n'a pas été retrouvée. Ce dernier, un étudiant chinois de 33 ans, a été tué sauvagement à coups de pic à glace dans la nuit du 24 au 25 mai à Montréal. Magnotta est soupçonné d'avoir ensuite démembré son corps et d'avoir filmé puis diffusé la scène sur Internet.

Avant de prendre un vol pour Paris, le 26 mai, Magnotta aurait envoyé les pieds et les mains de la victime par colis postal au siège du Parti conservateur canadien et à celui du Parti libéral, à Ottawa, ainsi qu'à deux écoles de Vancouver. La découverte du pied et de la main envoyés à Ottawa avait rapidement permis à la police de Montréal d'établir qu'ils correspondaient au tronc de la victime, retrouvé dans une valise dans une ruelle près de l'endroit où habitait Magnotta à Montréal.