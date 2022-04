Cyclisme : Magnus Sheffield gagne la Flèche brabançonne

La dernière classique avant Paris – Roubaix dimanche a souri au jeune Américain de 19 ans.

Il s’est imposé devant les Français Benoît Cosnefroy et Warren Barguil. D’abord troisième, le Belge Tim Wellens a été déclassé pour s’être déporté sur la gauche lors du sprint. Le Français Julian Alaphilippe a été victime d’une chute spectaculaire, dont il s’est toutefois relevé, après une mauvaise manœuvre de la voiture de son équipe (Quick-Step) qui a envoyé plusieurs coureurs au sol, à vingt kilomètres de l’arrivée.

Sept coureurs, dont le vainqueur sortant Tom Pidcock, Benoît Cosnefroy (deuxième de l’Amstel Gold Race dimanche dernier) et les Belges Tim Wellens et Remco Evenepoel, ont pris les devants à une trentaine de kilomètres de la ligne. Si Evenepoel (averti par le jury pour un mauvais geste sur le Britannique Ben Turner à 70 kilomètres du but) a montré qu’il avait de très bonnes jambes, le jeune Belge (22 ans) a été piégé par la domination tactique des coureurs Ineos, présents à trois (Pidcock, Sheffield, Turner) dans ce groupe d’attaque.