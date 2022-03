Mahmoud Ahmadinejad à New York pour la paix

Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad se rend à New York pour participer à la 64e assemblée générale des Nations unies, porteur d’«un message de paix et de fraternité», a déclaré un responsable du bureau présidentiel.

«Le principal message de ce voyage sera la paix et la fraternité pour toutes les nations, la lutte contre l’injustice et des relations avec tous les peuples fondées sur la justice et le respect», a-t-il déclaré. L'Iran a dénoncé le «lobby sioniste» qui fait tout «pour empêcher le président de délivrer la parole du peuple iranien aux autres peuples».