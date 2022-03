Football en Italie : Maignan et Tomori visés par des insultes racistes, selon Milan

Des tensions apparues sur le terrain de Cagliari après la fin du match contre l’AC Milan (0-1), samedi, sont nées d’insultes racistes ayant visé les joueurs milanais Mike Maignan et Fikayo Tomori, selon l’entraîneur des Rossoneri. «A chaud, Mike m’a dit que ce n’était pas possible d’entendre certaines insultes. C’est la première fois qu’il réagit ainsi, donc quelque chose de grave s’est passé. Certaines choses ne doivent plus avoir lieu. Tomori m’a dit la même chose», a déclaré sur DAZN Stefano Pioli, invité à confirmer ces insultes racistes évoquées par plusieurs médias italiens.