Vous coûtez 47,70 euros de l'heure à votre patron

En 2020, le coût horaire moyen de la main d'œuvre (salaires, cotisations, frais annexes) était de 28,90 euros dans l'UE. Avec - évidemment - de fortes disparités selon les pays: les coûts les plus bas étaient enregistrés en Bulgarie (6,60 euros), Roumanie (8,20 euros) et en Hongrie (9,80 euros) contre 40,50 euros en Belgique, 45,70 euros au Danemark et 47,70 euros au Luxembourg.

Notre pays est ainsi le pays européen où la main d'œuvre est la plus chère: 7,3 fois plus important qu'en Bulgarie. Ce n'est pas une surprise puisque le salaire minimum luxembourgeois est aussi le plus élevé d'Europe. Eurostat note toutefois que les écarts se réduisent puisqu'en 2016, le ratio était de 9,5 entre cette même Bulgarie et le Danemark (qui affichait alors le coût le plus élevé).