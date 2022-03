Les filles de la mère infanticide présumée : «Maintenant que ça se sait, elle doit se sentir soulagée»

Alors que leur mère a été mise en examen pour le meurtre présumé de huit bébés retrouvés morts dans son jardin, les deux filles de Dominique Cottrez ont livré leurs impressions aux médias.

Selon elles, leur mère est discrète, courageuse et se confiant très peu. Bien qu’ayant remarqué que leur mère avait l’air fatigué, elles ont pensé que cet état était lié à son travail d’aide soignante et aux tâches ménagères. L’aînée a confié que Dominique Cottrez l’avait aidée et soutenue à la naissance de son enfant qu’elle élève seule. «Maman était là à la maternité avec moi pour l’accouchement, elle était très émue et s’en occupe très bien». Leur mère gardait régulièrement ses deux petits-enfants.