Strasbourg : Maire adjoint et prof, il a abusé de 34 fillettes dans sa piscine

Les faits retenus se sont déroulés entre 2007 et 2018, avec pour beaucoup de victimes un procédé similaire et des profils semblables, l'homme avouant son désir pour les fillettes âgées de 9 à 11 ans. Ses deux filles, nées en 2002 et 2006, servaient d'«appât» alors que leur père invitait leurs copines à venir jouer dans la piscine à l'arrière du pavillon familial. Un moyen de banaliser les choses et de «rassurer les enfants». Prétextant le «jeu du requin», il poursuivait les fillettes dans le bassin, les saisissant par les fesses ou touchant leur poitrine, passant parfois les mains sous les maillots de bain.