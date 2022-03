Devinette : Mais à qui donc est ce joli ventre rond?

Les stars enceintes n'hésitent plus à faire les couvertures des magazines pour afficher leur bonheur... Petit indice, elle fait déjà une bien belle mamma italienne...

Monica Bellucci accouchera en mai prochain. Elle est déjà l'heureuse maman d'une petite Deva née en 2004. À Vanity Fair, elle confie: «On m’a dit de faire un deuxième enfant juste après Deva, mais je ne me sentais pas prête (...) et lorsque je me suis sentie prête, j’espérais l’avoir rapidement. Mais les enfants ne sont pas comme des films que vous pouvez organiser autour d’une table, avec un réalisateur et un producteur».

Elle forme avec Vincent Cassel un des couples les plus glamours du cinéma. «Vincent m’aide beaucoup (...) Plus le temps passe et plus j’aime l’homme qu’il est devenu. Quand je l’ai rencontré, c’était un mec de 28 ans, maintenant c’est un homme avec un grand sens des responsabilités, qui me fait me sentir bien. Deva a autant besoin de lui que de moi. Je me dit souvent que si quelque chose m’arrive un jour, Vincent sera là pour notre fille. Une femme peut décider d’avoir un enfant toute seule, mais avoir un partenaire à ses côtés enrichi autant l’enfant que soi-même».