Football/France : «Mais c'est quoi ce but de fou?»: une fantastique demi-volée de 40 mètres

Le défenseur de Guingamp (Ligue 2 en France) Jérémy Livolant, a tenté une demi-volée à près de 40 mètres du but adverse, samedi, à Laval. Résultat: un but d'anthologie.

