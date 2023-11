«Mais Monsieur, la loi a changé»: leur rêve d'acheter une maison se brise

«Mais Monsieur, la loi a changé au 1er septembre 2023, vous n’êtes plus éligible...». Stéphane* est tombé des nues le 13 septembre dernier, lorsqu'il a appelé le guichet des aides au logement. Ce résident a ainsi appris qu'il ne pouvait plus bénéficier d'une prime d'accession à la propriété. Par conséquent, le rêve de ce père de famille d'acheter avec sa compagne une maison de 140 m², uniquement accessible aux personnes éligibles à cette prime, s'est envolé.

Il avait pourtant rempli un dossier dès le 30 mars dernier et obtenu un certificat le 22 mai dernier. «Nous respections les critères de la loi de 1979 concernant nos revenus, explique Stéphane*. Moins de 70 000 euros brut annuels sur le salaire le plus élevé, sur les trois dernières années, et pacsés depuis moins de 3 ans».

Loi bientôt mise à jour?

Problème: avec la réforme des aides individuelles, les modalités d’octroi pour une prime d’accession à la propriété ont changé. «Dorénavant, le revenu net de la communauté domestique est considéré pour le calcul des différentes aides au logement, et non plus le revenu brut imposable, souligne le ministère du Logement, qui ne souhaite néanmoins pas commenter les dossiers individuels. En général, les plafonds d’éligibilité et les montants des aides ont été revus à la hausse. Toutefois avec le nouveau mode de calcul, pour certains cas, il se peut que les demandeurs tombent au-dessus des plafonds d’éligibilité et soient donc exclus».