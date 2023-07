Mais où diable faut-il ranger le ketchup?

Le ketchup va au réfrigérateur

L’une des plus grandes marques de ketchup a fini par s’exprimer sur la façon de conserver le condiment. En effet, le fabricant Heinz entend mettre, une bonne fois pour toutes, les choses au clair. «FYI: Ketchup. goes. in. the. Fridge!!!» («Pour information: le ketchup.va.au.réfrigérateur!!!»), écrit la société, sur son compte Twitter britannique. Et elle ne s’arrête pas là. Par la même occasion, elle lance un sondage en posant la question: «Où gardez-vous votre ketchup?»