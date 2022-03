Mystère/Art : Mais où est le tableau le plus cher du monde?

Où est passé le tableau le plus cher du monde? Le «Salvator Mundi» de Leonard de Vinci, vendu 450 millions de dollars en 2017, n'est plus réapparu en public, alors que la France et l'Italie commémorent jeudi les 500 ans de la mort du génie italien. À quelques mois de la grande rétrospective Léonard de Vinci prévue cet automne au Louvre, la localisation de ce tableau de 65 cm sur 45, où le Christ émerge des ténèbres, bénissant d'une main le monde tout en tenant un globe transparent dans l'autre, reste un mystère.