Mais où sont donc passés quatre enfants dans la jungle après un crash?

Des kits de survie et des milliers de tracts ont été largués, ce week-end dans la jungle colombienne, pour tenter de retrouver les quatre enfants disparus après le crash début mai du petit avion dans lequel ils voyageaient, ont annoncé les autorités colombiennes. La présidence a annoncé lundi dans un communiqué le largage depuis des hélicoptères de 10 000 tracts, en espagnol et en langue indigène indiquant la manière de contacter les secours.

L'armée a indiqué samedi avoir largué par avion une centaine de kits de survie contenant de la nourriture et de l'eau. Plus de 160 militaires sont engagés dans les recherches pour tenter de retrouver les quatre enfants de treize, neuf, quatre ans et un bébé de onze mois disparus depuis 22 jours dans la jungle.