Chirurgie esthétique: «Mais qu'a fait Meg Ryan à son visage?»

Les téléspectateurs l'ont découverte quelques années plus tôt dans «Top Gun».

Les internautes ne font jamais de cadeau: alors quand Meg Ryan a fait une rare apparition mercredi à New York à l'occasion de la présentation de «Still», documentaire de son ami Michael J Fox, elle en a pris plein la figure. «WTF mais qu'a fait Meg Ryan à son visage?!», a lancé un twitto. «Est-ce vraiment Meg Ryan? Si c'est le cas, c'est tellement dommage et incroyablement triste», ajoute un autre. «Elle et Madonna ont évidemment le même chirurgien plasticien». Certains ont toutefois pris sa défense, rappelant que l'actrice a 61 ans.