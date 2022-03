Insolite en Moselle – Mais que faisait donc ce lit sur le quai de la gare de Hettange-Grande?

Derrière cette étrange apparition se cache en réalité le projet «Ekinox, la foire du sommeil», qui se déroule du 21 au 25 mars dans le cadre d'Esch2022, Capitale européenne de la Culture. La manifestation, qui associe entre autres le théâtre Nest de Manom, «Gares et connexions» (SNCF) et le Laboratoire du sommeil de Luxembourg, invite à réfléchir sur le sommeil, «enjeu de santé publique et enjeu culturel, explique à L'essentiel Arthur Nassaigne, secrétaire général du théâtre Nest.