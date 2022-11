En Inde : Mais quelle est donc cette créature étrange?

Les habitants d’un village du Madhya Pradesh, au centre de l’Inde, sont fascinés par une créature bizarre venue au monde, vendredi dernier. Une chèvre est en effet née avec ce qui semble être un visage humain. Plus précisément, le faciès d’un vieux barbu à lunettes. Dès que la nouvelle de cette étrange naissance s’est mise à circuler, les villageois ont afflué vers la ferme de Nawab Kahn pour découvrir l’animal. Une vidéo tweetée samedi dernier par News Track montre des gens essayant de nourrir la chèvre, qui bêle d’une manière surprenante.

À cause de sa malformation, l’animal ne peut être nourri que via une seringue, explique News 18. D’après le vétérinaire Manav Singh, la bête souffre d’une grave malformation touchant environ un animal sur 50 000. Elle est le plus souvent constatée chez les bovins. Cette affection provoque un gonflement de la tête de l’animal, car son cerveau contient trop de liquide. Cela peut provenir du fait que la mère souffre d’une carence en vitamine A, pendant la gestation, ou qu’elle ait reçu un mauvais médicament pendant cette période.