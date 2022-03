Devinette : Mais qui est cette bombe qui s’exhibe?

Ses parents sont deux stars américaines mondialement connues. Elle s’appelle Ireland et alimente régulièrement les réseaux sociaux avec des photos sexy d’elle-même. De qui s’agit-il?

Son but? Faire carrière dans la mode. Interrogée lundi en marge d’une avant-première à New York, Ireland a dit s’inspirer de Miranda Kerr ou de Kate Moss. «Oh, et de ma mère aussi, évidemment», a-t-elle ajouté à People, précisant que Kim Basinger lui sert de coach lors de ses shootings. Au début du mois, la belle blonde a signé avec deux grosses agences de mannequinant américaines. Depuis, elle multiplie les séances photos. «Je me réjouis de voir où cela va me mener», dit-elle.