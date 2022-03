Mais qui se cache derrière cette bonne bouille?

Si vous cherchez bien… Allez, un indice, presque trente ans après, il doit continuer à faire craquer les baby sitters! Et sort son nouveau bébé le 26 mai prochain. C’est…

Usher! En promo de son nouvel album, Usher a présenté son nouveau clip en Angleterre. Il en a aussi profité pour faire une mise au point sur ces années passées. Il s’est marié, a eu un enfant et a bossé dur dur pendant un an et demi pour cet album. «J'ai créé mon label… et beaucoup de choses ont changé. J'ai passé un an et demi à travailler sur cet album. Il raconte mon état d'esprit. Je voulais raconter mon histoire personnelle. »