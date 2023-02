Olivier a ouvert sa maison aux Ukrainiens: «Je les logerai le temps qu'il faudra»

1 / 5 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Dans le salon baigné de lumière d'Olivier Da Costa, à Itzig, les visages s'éclairent et l'atmosphère s'anime. Depuis onze mois, ce père de deux enfants, divorcé, héberge Yulia et sa maman Natalia, deux réfugiées venues de Kiev. Oksana, elle, est arrivée plus tard. «J'avais des liens avec l'Ukraine», raconte ce Français, employé de la Commission européenne, installé au Luxembourg depuis 14 ans. «Quand les gens ont commencé à fuir, je me suis dit qu’il fallait que je fasse quelque chose. J’ai proposé aux personnes que je connaissais de venir. Natalia est la première à avoir accepté».

Au 31 décembre dernier, 1 530 bénéficiaires de protection temporaire étaient logés dans des familles au Luxembourg. Depuis mars 2022, Olivier en a hébergé huit. Certaines quelques semaines, d'autres depuis près d'un an. «J’ai vécu ici avec ma femme et mes deux enfants, donc j’ai quatre chambres. Une me servait de Airbnb, j’ai arrêté (...) Je les accueillerai le temps qu’il faudra. C’est désormais comme de la famille. Ce que je fais est relativement modeste», poursuit-il.

«Pour la nourriture, on partage»

«Même pour nous, c’est dur d'imaginer qu’on puisse inviter des gens chez soi pour plus d’un an», sourit Yulia, reconnaissante. «Je connais une réfugiée qui a déjà changé trois fois d’endroit. On a de la chance qu’Olivier soit ok, qu'on reste si longtemps». L'hôte, qui ne reçoit pas d'aides de l'État, les loge gratuitement et paie le chauffage et l'eau. «Pour la nourriture, on partage», dit-il. Elles cuisinent et tiennent à s'occuper du ménage. «C'est le minimum», insiste Yulia. Natalia est venue avec son chat. «Avant, on avait un chien. Olivier l'a accepté aussi», raconte-t-elle.

Cette vie de groupe leur offre de grands moments de détente. Mais l'horreur de la guerre n'est jamais loin. On passe vite du rire aux larmes. Rentrée à Noël pour de précieux moments auprès de son mari à Kiev, Yulia a dû se cacher dans la salle de bains, quand la sirène des bombardements a retenti. Natalia, elle, raconte que c’est son frère jumeau qui lui a dit le premier de prendre sa fille et ses animaux et de partir à l’étranger. «Il était à la guerre en 2014-2015. Il m'a prévenue que ce serait dur, que les soldats russes étaient cruels et qu'il se sentirait mieux si nous étions en sécurité», confie-t-elle, en pleurs. En septembre, elle est rentrée au pays pour les funérailles de ce frère, tué au combat.

Pays «bien agréable»

Au Luxembourg, Yulia a décroché quelques contrats de photographe et s'implique comme bénévole. Natalia poursuit à distance l'activité dans l'immobilier qu'elle avait en Ukraine, tandis qu'Oksana travaille comme réceptionniste à l'hôtel Le Royal. Cette dernière raconte un Luxembourg «bien agréable même si tout est fermé le dimanche». Elle salue «l'ouverture et le cœur du gouvernement et des gens ici». Au-delà de la cause ukrainienne. «Quand il y a eu le séisme en Turquie et en Syrie, dès le premier jour, les collègues ont voulu collecter des affaires».