Le Luxembourg en bref: La maison de Barbie est à vendre à Luxembourg

Avec la nouvelle maisonnette «Le coffre magique», inaugurée mercredi, l'égalité entre les hommes et les femmes s'invite au Parc Merveilleux de Bettembourg.

Avec ses illuminations pour chaque scène, ce nouveau chalet enchanté est basé sur l’ouvrage éponyme du ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Deux petits renards, Flinn et Flora, nous emmènent en voyage à travers les moments clés de l’histoire des femmes au Luxembourg, comme l’obtention du droit de vote par les femmes en 1919 ou encore la grande manifestation des femmes en 1972 luttant pour des droits égaux et la révision de la Constitution en 2006 pour y inclure le principe d’égalité entre les sexes.